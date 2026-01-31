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Militärmusik

Militärmusikfestival 2023 KLAGENFURT

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 4vom 31.01.2026
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Militärmusik

Folge 4: Militärmusikfestival 2023 KLAGENFURT

111 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Das Frühlingskonzert der Gardemusik fand am 11. April 2018 in den prunkvollen Sälen der Wiener Hofburg statt. Es handelte sich um eines der musikalischen Jahreshighlights des Österreichischen Bundesheeres in der Bundeshauptstadt. Unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberst Bernhard Heher bot das Programm eine abwechslungsreiche Mischung aus klassischer Wiener Musik und zeitgenössischen Kompositionen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf Werken der Strauss-Dynastie. Die Veranstaltung dient traditionell als Benefizkonzert zur Unterstützung karitativer Zwecke. Hier der erste Teil des Abends.

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