Mimilicious
Folge 241: Apple Crumble
Apple CrumbleZutaten:· 4 mittelgroße Äpfel, geschält, entkernt und in Würfel geschnitten· 2 TL frischer Ingwer, fein gerieben· 2 EL dunkler Brauner Zucker (für die Füllung)· 1 TL Zimt· 200 g Mehl· 100 g kalte Butter, in Würfel geschnitten· Abrieb von 1 Orange· Eine Prise Salz· Zusätzlicher dunkler Brauner Zucker zum Bestreuen (etwa 2 EL)Zubereitung:· Den Ofen auf 190 °C vorheizen.· Äpfel, frischen Ingwer, 100 g dunklen Brauner Zucker und Zimt in einer Auflaufform vermischen, sodass die Äpfel gleichmäßig bedeckt sind.· In einer separaten Schüssel Mehl, eine Prise Salz und den Orangenabrieb mischen. Die kalten Butterwürfel hinzufügen und die Mischung mit den Fingerspitzen zu einer krümeligen Streusel-Masse verarbeiten.· Die Streusel gleichmäßig über die Apfelmischung streuen. Mit etwas zusätzlichem dunklen Brauner Zucker bestreuen.· Den Apple Crumble im vorgeheizten Ofen für etwa 30-40 Minuten backen, bis die Streusel goldbraun und die Äpfel weich sind.· Den Apple Crumble etwas abkühlen lassen und nach Wunsch warm mit Vanilleeis oder Schlagsahne servieren.
