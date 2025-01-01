Mimilicious
Folge 246: Pochierte Birnen
Pochierte BirnenZutaten:- 4 Birnen (am besten eine Sorte wählen, die beim Kochen ihre Form behält, wie zum Beispiel Williams Christ oder Conference)- 500 ml Wasser- 200 g Zucker- 1 Zimtstange- 2 Nelken- 1 Vanilleschote, längs aufgeschnitten- Saft einer halben Zitrone- 200 ml Schlagobers- 100 g dunkle Schokolade, grob gehackt- 50 g Mandelsplitter, leicht geröstetZubereitung:- Die Birnen waschen und das Kerngehäuse entfernen, den Stiel aber für eine schöne Optik beibehalten.- In einem Topf das Wasser zusammen mit dem Zucker, der Zimtstange, den Nelken und der aufgeschnittenen Vanilleschote zum Kochen bringen. Den Zitronensaft hinzufügen.- Die Birnen vorsichtig in den kochenden Sirup geben und die Hitze auf mittlere Stufe reduzieren. Die Birnen sollten vollständig mit dem Sirup bedeckt sein.- Für etwa 15-20 Minuten sanft köcheln lassen, bis sie weich, aber immer noch bissfest sind. Dann vorsichtig mit einem Messer testen, ob sie gar sind.- Während die Birnen pochieren, das Schlagobers in einem kleinen Topf erhitzen, bis es fast zu kochen beginnt. Die Hitze reduzieren und die Schokolade hinzufügen. Unter ständigem Rühren schmelzen lassen, bis eine glatte Schokoladensoße entsteht.- Die pochierten Birnen vorsichtig aus dem Sirup nehmen und auf einem Teller anrichten. Die warme Schokoladensoße darüber gießen und mit gerösteten Mandelsplittern bestreuen.
