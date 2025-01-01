Ostermenü - Lammkeule mit SchmorgemüseJetzt kostenlos streamen
Mimilicious
Folge 36: Ostermenü - Lammkeule mit Schmorgemüse
7 Min.
Das gibt es bei mir zuhause immer zu Ostern. Wir sind immer richtig viele Leute und damit ich nicht den ganzen Tag in der Küche stehe, mache ich es mir so einfach wie möglich. Einfach alles in einen Bräter schmeißen und in den Ofen schieben. Das Lamm hat eine super knusprige Kruste und ist Butterzart¿ Probiert es unbedingt aus!
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© HV Fernsehbetriebs GmbH