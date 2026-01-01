Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 1: Bären
44 Min.
Robert Marc Lehmann begibt sich in Kanada auf die Suche nach dem Grizzlybären. Das Raubtier spielt bei "Everything is connected" eine tragende Rolle. Welche das ist, erklärt der Tier-und Umweltschützer auf seiner Jagd nach dem perfekten Foto.
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:ID, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Robert Marc Lehmann / Mission Erde e.V.