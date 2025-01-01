Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Tauchen

Tauchen

Folge 6: Tauchen

66 Min.

Der Lachs ist das Bindeglied bei "Everything is connected". Von den Grizzlybären und den Wölfen in den Wald gebracht, dient er dort als Dünger und Nährstoff für die Bäume, von denen wiederum so viel Leben ausgeht. Zeit, um mit Robert Marc Lehmann und Kameramann Nico Deutsch in die Unterwasserwelt abzutauchen und den imposanten Lebensraum des Lachses zu erkunden.

