Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 6: Tauchen
66 Min.
Der Lachs ist das Bindeglied bei "Everything is connected". Von den Grizzlybären und den Wölfen in den Wald gebracht, dient er dort als Dünger und Nährstoff für die Bäume, von denen wiederum so viel Leben ausgeht. Zeit, um mit Robert Marc Lehmann und Kameramann Nico Deutsch in die Unterwasserwelt abzutauchen und den imposanten Lebensraum des Lachses zu erkunden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:ID, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Robert Marc Lehmann / Mission Erde e.V.