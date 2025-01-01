Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 4: Mission Erde Wald
40 Min.
Robert Marc Lehmann erfährt von einem Waldstück, das zum Verkauf steht. Eine Million Quadratmeter Urwald, die zukünftig von Wilderness International und der Mission-Erde-Community geschützt werden könnten. Gemeinsam mit seinem Team macht sich der Umweltschützer auf zu einer äußerst anstrengenden Durchschlageübung ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:ID, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Robert Marc Lehmann / Mission Erde e.V.