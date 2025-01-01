Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 3: Bäume
68 Min.
Der Baum ist wohl das bedeutendste Puzzleteil bei "Everything is connected". "Waldmeister" Kai Andersch führt Robert Marc Lehmann zu seinem Lieblingsbaum: dem Tree of Life. Dieser tausendjährige Gigant ist überlebenswichtig für uns alle.
