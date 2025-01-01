Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 2: Wölfe
60 Min.
Robert Marc Lehmann sowie die Kameramänner Nico Deutsch und Lukas Dürnegger stellen sich einer Challenge: Wer wird das perfekte Wolfs-Foto schießen? Kein einfaches Experiment, denn der kanadische Küstenwolf gilt als extrem scheu. Umso spannender die Frage: Lässt sich der Prädator überhaupt blicken?
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:ID, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Robert Marc Lehmann / Mission Erde e.V.