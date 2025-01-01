Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 5: Wale
40 Min.
Orcas sind nicht nur Robert Marc Lehmanns Lieblingstiere, sie spielen auch eine außerordentliche Rolle bei "Everything is connected". Der Meeresbiologe begibt sich auf eine Reise mit der "Gikumi". Auf dem Schiff wurde bereits 1993 der legendäre Film "Free Willy" gedreht.
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:ID, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Robert Marc Lehmann / Mission Erde e.V.