Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission Restaurant

Start in New York: Die Mission beginnt

JoynStaffel 1Folge 1
Start in New York: Die Mission beginnt

Start in New York: Die Mission beginntJetzt kostenlos streamen

Mission Restaurant

Folge 1: Start in New York: Die Mission beginnt

43 Min.Ab 12

Mission Restaurant startet im Herzen der kulinarischen Welt: New York City. In Folge 1 taucht Bernd Zehner ein in die Küchen der Metropole, die wie keine andere für Vielfalt steht. Er trifft leidenschaftliche Menschen und entdeckt Gerichte, die die Basis für etwas Großes werden: Ein neues Restaurant in Deutschland, inspiriert von dieser Reise. Von Klassikern bis zu Geheimtipps - diese Folge zeigt die Energie, die New York so einzigartig macht. Die Mission beginnt jetzt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mission Restaurant
Joyn
Mission Restaurant

Mission Restaurant

Alle 1 Staffeln und Folgen