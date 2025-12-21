Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Herz des Südens

Folge 3: Das Herz des Südens

41 Min.Ab 12

Die Reise führt von der kubanischen Lebensfreude Miamis tief in die Seele von New Orleans. Zwischen Chicharron und dem perfekten Jambalaya tauchen wir ein in eine Welt voller Geschmack. Wir erleben Southern Hospitality pur, schauen Köchen direkt in die Töpfe und lernen die vielleicht wichtigste Lektion für das eigene Restaurant: Die wahre Geheimzutat ist immer Herzlichkeit.

