Mission Restaurant
Folge 3: Das Herz des Südens
41 Min.Ab 12
Die Reise führt von der kubanischen Lebensfreude Miamis tief in die Seele von New Orleans. Zwischen Chicharron und dem perfekten Jambalaya tauchen wir ein in eine Welt voller Geschmack. Wir erleben Southern Hospitality pur, schauen Köchen direkt in die Töpfe und lernen die vielleicht wichtigste Lektion für das eigene Restaurant: Die wahre Geheimzutat ist immer Herzlichkeit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mission Restaurant
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH