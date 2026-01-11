Mission Restaurant
Folge 9: Die Schlüsselentscheidung
41 Min.Ab 12
Zurück in Deutschland trifft der USA-Traum auf die harte Realität. Die Suche nach der passenden Fläche wird zum Nervenkrieg voller Absagen und Hindernisse. Parallel müssen wir improvisieren: Da viele US-Produkte hier so nicht verfügbar sind, entwickeln wir eigenes Pastrami und Würste, um den Geschmack der Reise exakt zu treffen. Doch am Ende zählt nur eins: Die Tinte ist trocken. Wir enthüllen in dieser Folge endlich, wo unser Restaurant eröffnen wird.
Mission Restaurant
Genre:Kochen, Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH