Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission Restaurant

Baustelle Restaurant: Der große Umbau

JoynStaffel 1Folge 10
Baustelle Restaurant: Der große Umbau

Baustelle Restaurant: Der große UmbauJetzt kostenlos streamen

Mission Restaurant

Folge 10: Baustelle Restaurant: Der große Umbau

42 Min.Ab 12

Der Mietvertrag ist unterschrieben, jetzt wird es dreckig. Wir entkernen den übernommenen Laden komplett und bauen alles neu auf. Das bedeutet: Lärm, Staub und Chaos. Wir zeigen ungeschönt die Realität eines Restaurant-Umbaus. Doch zwischen Schutt und Werkzeug entsteht der erste Lichtblick: Die neue Küche wird eingeweiht. Wir kochen die ersten Gerichte zur Probe. Funktioniert unser Konzept auch in der Praxis oder müssen wir nachjustieren?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mission Restaurant
Joyn
Mission Restaurant

Mission Restaurant

Alle 1 Staffeln und Folgen