Mission Restaurant

JoynStaffel 1Folge 6
Folge 6: Von Hawaii nach Hollywood

44 Min.Ab 12

Der Weg führt vom Ursprung direkt in den Hype. Auf Hawaii tauchen wir tief in jahrtausendealte Traditionen ein und finden das perfekte Poke. Doch L.A. setzt einen drauf: Vor der Kulisse des Hollywood-Signs finden wir Streetfood, das neue Maßstäbe setzt. Wir testen „Elevated Fingerfood“ – Chicken Wings, die durch schiere Größe und Raffinesse alles Dagewesene übertreffen. Ein Trip der Extreme, dessen Erkenntnisse direkt in unser Restaurant-Konzept fließen.

