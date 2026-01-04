Mission Restaurant
Folge 7: Der perfekte Taco
43 Min.Ab 12
Los Angeles ist das absolute Paradies für Tacos. Wir tauchen tief in die Szene ein und starten mit legendären Carnitas – stundenlang geschmort und extrem zart. Doch die Tour bietet auch Kontraste: Zwischendurch gibt es Nashville Hot Chicken mit perfekter Knusprigkeit und komplexen Gewürzen, bevor das Finale wartet: saftige Birria-Tacos. Wir erleben Streetfood auf höchstem Niveau und nehmen genau diese kompromisslose Qualität als Maßstab für unser eigenes Restaurant mit.
Mission Restaurant
Genre:Kochen, Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe: 12
12
© Tastemaker Productions GmbH