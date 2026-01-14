Wie das Vergissmeinnicht zu seinem Namen kamJetzt kostenlos streamen
Modern Tales
Folge 1: Wie das Vergissmeinnicht zu seinem Namen kam
21 Min.Folge vom 14.01.2026
Humba ist ein kleiner Junge aus einer Gruppe von Steinzeitmenschen, die in einer kleinen, dörflichen Siedlung leben. Eines Tages findet er eine Blume, von der niemand weiß, wie sie heißt. So sehr er sich auch bemüht es herauszufinden - niemand ist in der Lage, ihm seine Frage zu beantworten.
