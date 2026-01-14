Zum Inhalt springenBarrierefrei
Modern Tales

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 15vom 14.01.2026
22 Min.Folge vom 14.01.2026

Vor langer, langer Zeit, als Pinguine noch schneeweiß und daher bestens vor ihren Feinden getarnt waren, gelang es einem Seelöwen und einem Schwertwal, zwei Pinguindamen davon zu überzeugen, dass Fracks der letzte Schrei der Südpolmode und ein absolutes Muss für jede modebewusste Tierdame waren.

