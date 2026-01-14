Warum tragen Pinguine einen Frack?Jetzt kostenlos streamen
Modern Tales
Folge 15: Warum tragen Pinguine einen Frack?
22 Min.Folge vom 14.01.2026
Vor langer, langer Zeit, als Pinguine noch schneeweiß und daher bestens vor ihren Feinden getarnt waren, gelang es einem Seelöwen und einem Schwertwal, zwei Pinguindamen davon zu überzeugen, dass Fracks der letzte Schrei der Südpolmode und ein absolutes Muss für jede modebewusste Tierdame waren.
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0