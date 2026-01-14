Zum Inhalt springenBarrierefrei
Modern Tales

Wie der Hase sein Schwänzchen bekam

Studio 100 International
Staffel 1
Folge 9
vom 14.01.2026
20 Min.
Folge vom 14.01.2026

Früher hatten Hasen hinten keine Blume. Doch eines Tages saß ein Hase namens Constantin in einem offenen Feld, obwohl all seine Verwandten ihm gesagt hatten, dass er vorsichtiger sein sollte. Er war ein sehr mutiger Hase. Als er plötzlich bemerkte, dass Jäger sich ihm näherten, war seine einzige Versteckmöglichkeit eine Löwenzahnwiese.

