Wie der Hase sein Schwänzchen bekam
Modern Tales
Folge 9: Wie der Hase sein Schwänzchen bekam
20 Min.Folge vom 14.01.2026
Früher hatten Hasen hinten keine Blume. Doch eines Tages saß ein Hase namens Constantin in einem offenen Feld, obwohl all seine Verwandten ihm gesagt hatten, dass er vorsichtiger sein sollte. Er war ein sehr mutiger Hase. Als er plötzlich bemerkte, dass Jäger sich ihm näherten, war seine einzige Versteckmöglichkeit eine Löwenzahnwiese.
Modern Tales
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0