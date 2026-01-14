Zum Inhalt springenBarrierefrei
Modern Tales

Warum haben Giraffen so lange Hälse?

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 14vom 14.01.2026
Warum haben Giraffen so lange Hälse?

Folge 14: Warum haben Giraffen so lange Hälse?

19 Min.Folge vom 14.01.2026

Dies ist die Geschichte von einer Giraffe, die vor Hunderten von Jahren zusammen mit anderen Tieren irgendwo in der Savanne lebte. Die Giraffe hatte ein Problem: Sie konnte kein Futter finden, das ihr schmeckte und lecker genug war. Die anderen Tiere versuchten der Giraffe zu helfen, indem sie ihr verschiedene Arten von Futter anboten, aber es war nichts dabei, das die Giraffe wirklich mochte.

