Modern Tales
Folge 6: Das singende Glas
17 Min.Folge vom 14.01.2026
Ein junger Gastwirt und seine Frau übernehmen die gutgehende Taverne „Zum Ochsen“. Nach und nach wird deutlich, dass der junge Wirt, der ein richtiger Brummbär ist, die Gäste eher vertreibt als anzieht. Erst nachdem das Küchenmädchen Ann-Kathrin beginnt, beim Geschirrspülen die Gläser singen zu lassen, kommen die Leute von nah und fern, um ihren Gesang und den Klang der Gläser zu hören.
