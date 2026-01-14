Modern Tales
Folge 12: Eine Wintergeschichte
Zu seinem Geburtstag im Oktober hat Martin Ski und Schlittschuhe bekommen. Mittlerweile ist schon Dezember und es ist keine einzige Schneeflocke am Himmel zu sehen. Trotzdem zieht Martin jeden Tag seinen warmen Rollkragenpulli, eine warme Hose und eine Winterjacke an, setzt seine wollene Strickmütze auf, zieht seine gefütterten Handschuhe an und steigt auf einen kleinen Hügel außerhalb der Stadt, als ob er den Winter herausfordern wolle. Eines Tages trifft er auf dem Hügel den Landstreicher Georg. Als sie sich unterhalten, stellt sich heraus, dass auch er sich nach dem Winter sehnt. Wird der Wunsch zweier so unterschiedlicher Menschen etwa bald in Erfüllung gehen... ?
