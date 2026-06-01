Mr. Monk und der ZeitungsjungeJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 10: Mr. Monk und der Zeitungsjunge
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Ausgerechnet vor Monks Haustür wird der Zeitungsjunge Lester ermordet. Sehr zum Leidwesen des Detektivs wird seine Wohnung kurzerhand zum Einsatzzentrum der Ermittlungen umfunktioniert. Dabei lernt er seinen Nachbarn Kevin kennen, der seit Kurzem eine äußerst attraktive Freundin hat. Da es der Mörder auf Monks Zeitung abgesehen hatte, liegt die Annahme nahe, dass das Mordmotiv in eben dieser Ausgabe enthalten ist. Offenbar wollte jemand verhindern, dass Monk die Zeitung liest ...
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH