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Monk

Mr. Monk und der schlafende Verdächtige

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 7vom 01.06.2026
Mr. Monk und der schlafende Verdächtige

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Monk

Folge 7: Mr. Monk und der schlafende Verdächtige

43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Eine Katastrophe bahnt sich an: Monks Psychiater Dr. Kroger macht Urlaub - und Monk fühlt sich im Stich gelassen. Noch dazu, wo er gerade dringend Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Geburtstagsgeschenk für Benjy braucht. Doch auch die Kriminellen San Franciscos ruhen nicht: Amanda Babbage wird das Opfer eines Briefbombenanschlags. Monk geht davon aus, dass Brian Babbage, der wohlgemerkt im Koma liegt, für den Mord verantwortlich ist ...

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