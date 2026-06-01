Mr. Monk und der FernsehstarJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 12: Mr. Monk und der Fernsehstar
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Die Exfrau von Brad Terry, einem berühmten Fernsehdetektiv, wird ermordet, während sich der Star gerade vor ihrem Haus mit Paparazzi herumschlägt. Perfektes Alibi hin oder her - Monk ist davon überzeugt, dass Brady höchstpersönlich hinter dem Mord steckt. Zu Monks großem Ärgernis gelingt es Brady im Nu, alle Beteiligten um den Finger zu wickeln - Sharona, Disher und sogar Stottlemeyer liegen dem sympathischen Fernsehstar zu Füßen. Niemand traut ihm einen Mord zu ...
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH