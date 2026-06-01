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Monk

Mr. Monk und der Fernsehstar

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 12vom 01.06.2026
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Folge 12: Mr. Monk und der Fernsehstar

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Die Exfrau von Brad Terry, einem berühmten Fernsehdetektiv, wird ermordet, während sich der Star gerade vor ihrem Haus mit Paparazzi herumschlägt. Perfektes Alibi hin oder her - Monk ist davon überzeugt, dass Brady höchstpersönlich hinter dem Mord steckt. Zu Monks großem Ärgernis gelingt es Brady im Nu, alle Beteiligten um den Finger zu wickeln - Sharona, Disher und sogar Stottlemeyer liegen dem sympathischen Fernsehstar zu Füßen. Niemand traut ihm einen Mord zu ...

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