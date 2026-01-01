Monk
4 StaffelnAb 12
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Monk
Ermittler Adrian Monk leidet unter starken Phobien und Zwängen. Er besitzt zwar ein fotografisches Gedächtnis und löst Fälle mit fast schlafwandlerischer Sicherheit, aber seine Marotten und Ticks kosten ihn den Job bei der Polizei in San Francisco. Monk versucht sich - erfolgreich - als freischaffender Detektiv. Und auch sobald sein Ex-Chef Cpt. Stottlemeyer in einem kniffligen Mordfall nicht weiterweiß, gibt es nur einen, der helfen kann: Monk.
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH