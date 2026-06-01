Mr. Monk fährt nach MexicoJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 2: Mr. Monk fährt nach Mexico
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Nicht nur, dass sich der Fallschirm eines Skydivers nicht öffnet. Bei der Obduktion der Leiche stellt sich heraus, dass der junge Mann ertrunken ist - mitten in der Luft über der mexikanischen Wüste. Da es sich um den Sohn einer einflussreichen Familie aus San Francisco handelt, bittet Stottlemeyer Monk um Hilfe. Gemeinsam mit Sharona tritt Monk widerwillig die Reise Richtung Süden an. Hier erwarten den Phobiker unzählige neue Herausforderungen ...
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH