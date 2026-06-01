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Monk

Mr. Monk fährt nach Mexico

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 01.06.2026
Mr. Monk fährt nach Mexico

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Folge 2: Mr. Monk fährt nach Mexico

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6

Nicht nur, dass sich der Fallschirm eines Skydivers nicht öffnet. Bei der Obduktion der Leiche stellt sich heraus, dass der junge Mann ertrunken ist - mitten in der Luft über der mexikanischen Wüste. Da es sich um den Sohn einer einflussreichen Familie aus San Francisco handelt, bittet Stottlemeyer Monk um Hilfe. Gemeinsam mit Sharona tritt Monk widerwillig die Reise Richtung Süden an. Hier erwarten den Phobiker unzählige neue Herausforderungen ...

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