Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Monk

Mr. Monk, sein Bruder und drei Kuchen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 11vom 01.06.2026
Mr. Monk, sein Bruder und drei Kuchen

Mr. Monk, sein Bruder und drei KuchenJetzt kostenlos streamen

Monk

Folge 11: Mr. Monk, sein Bruder und drei Kuchen

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Monk begutachtet gerade einen Tatort, als Sharona einen Anruf von seinem Bruder erhält. Schnell wird klar, dass das Verhältnis zwischen Adrian und seinem Bruder Ambrose nicht das allerbeste ist. Ambrose leidet unter Agoraphobie und weigert sich, das Haus zu verlassen. Widerwillig stattet Adrian seinem Bruder einen Besuch ab. Dieser behauptet, seine Nachbarin wäre von ihrem Mann ermordet worden. Adrian zweifelt jedoch an der Zurechnungsfähigkeit seines Bruders ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Monk
SAT.1 GOLD
Monk

Monk

Alle 4 Staffeln und Folgen