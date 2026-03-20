My Hero Academia
Folge 9: Extras
23 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Shoto gelingt es tatsächlich, seinen Bruder Dabi zu besiegen. Dieser Triumph gibt allen Helden neuen Mut, die an anderen Schauplätzen ebenfalls gegen zahlreiche Schurken kämpfen. Endeavor und Hawks stehen derweil All For One gegenüber, der sich nicht so leicht geschlagen gibt.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project