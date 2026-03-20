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My Hero Academia

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ProSieben MAXXStaffel 7Folge 9vom 20.03.2026
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My Hero Academia

Folge 9: Extras

23 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Shoto gelingt es tatsächlich, seinen Bruder Dabi zu besiegen. Dieser Triumph gibt allen Helden neuen Mut, die an anderen Schauplätzen ebenfalls gegen zahlreiche Schurken kämpfen. Endeavor und Hawks stehen derweil All For One gegenüber, der sich nicht so leicht geschlagen gibt.

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