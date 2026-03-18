My Hero Academia
Folge 7: Inflation
23 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Die Helden müssen sicherstellen, dass Shigaraki und All For One im bevorstehenden Kampf mindestens zehn Kilometer voneinander entfernt sind, denn gemeinsam wären die beiden Schurken unbesiegbar. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie die Feinde jedoch zunächst aus ihren Verstecken locken ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 7: Crunchyroll SA