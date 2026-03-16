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My Hero Academia

Let you down

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 5vom 16.03.2026
Let you down

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My Hero Academia

Folge 5: Let you down

23 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Den Helden bleiben nur noch wenige Tage, bis Shigaraki wieder einsatzbereit ist und der Kampf gegen die Schurkenliga weitergeht. Izuku und die anderen verlassen die schützenden Mauern der U.A. und verlegen ihren Stützpunkt in die provisorische Festung Troja.

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