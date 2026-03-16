My Hero Academia
Folge 5: Let you down
23 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Den Helden bleiben nur noch wenige Tage, bis Shigaraki wieder einsatzbereit ist und der Kampf gegen die Schurkenliga weitergeht. Izuku und die anderen verlassen die schützenden Mauern der U.A. und verlegen ihren Stützpunkt in die provisorische Festung Troja.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project