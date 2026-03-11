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My Hero Academia

Geist

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 2vom 11.03.2026
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My Hero Academia

Folge 2: Geist

23 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

Star und ihr Team kämpfen weiterhin gegen Shigaraki. Da der Schurke über außergewöhnliche Regenerationsfähigkeiten verfügt, können sie ihn nicht so leicht besiegen. Doch die Amerikaner haben noch einen letzten Trick in der Hinterhand ...

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