My Hero Academia
Folge 2: Geist
23 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
Star und ihr Team kämpfen weiterhin gegen Shigaraki. Da der Schurke über außergewöhnliche Regenerationsfähigkeiten verfügt, können sie ihn nicht so leicht besiegen. Doch die Amerikaner haben noch einen letzten Trick in der Hinterhand ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project