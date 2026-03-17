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My Hero Academia

Division

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 6vom 17.03.2026
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My Hero Academia

Folge 6: Division

23 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Der Plan, den Aizawa entwickelt hat, um die Schurken zu täuschen, wird in die Tat umgesetzt. Dabei zählen die Helden auf Hitoshis Spezialität, die sich in letzter Zeit stark verbessert hat. Außerdem sind Neitos Fähigkeiten entscheidend für den Erfolg des Plans.

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