Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mysterium Bermudadreieck

Gebrochene Flügel

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 10vom 26.12.2025
Gebrochene Flügel

Gebrochene FlügelJetzt kostenlos streamen

Mysterium Bermudadreieck

Folge 10: Gebrochene Flügel

40 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

Das Team untersucht den Fall zweier britischer Passagierflugzeuge, die Star Tiger und die Star Ariel, die in den 1940er Jahren verschwanden. Nun nimmt das Team ein unbekanntes Wrack ins Visier, das die Star Ariel sein könnte - das Flugzeug verschwand mit 20 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord. Der Pilot meldete kurz vor dem Verschwinden seltsame Funkstörungen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mysterium Bermudadreieck
Kabel Eins Doku
Mysterium Bermudadreieck

Mysterium Bermudadreieck

Alle 2 Staffeln und Folgen