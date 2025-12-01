Mysterium Bermudadreieck
Folge 4: Piraten in der Karibik
40 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Das Team untersucht den mysteriösen Fall eines verschwundenen Luxusboots namens Saba Bank, das 1974 in der Nähe des Bermuda-Dreiecks verloren ging. Die Ermittler an Land folgen angeblichen Verbindungen zur Mafia und halten es für möglich, dass Piraten am Werk waren.
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC