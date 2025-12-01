Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das erste Verschwinden

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 8vom 26.12.2025
Folge 8: Das erste Verschwinden

40 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

Das Team untersucht ein großes Holzschiffswrack, das verschwundene "SS D.H. Mount". Das Schiff verschwindet in einem Gewässerabschnitt, der später als das Bermuda-Dreieck bekannt wird. Waren Saboteure für das Feuer an Bord verantwortlich oder könnte eine Dampfmaschinenexplosion den Schaden erklären?

Kabel Eins Doku
