Mysterium Bermudadreieck
Folge 11: Im Auge des Sturms
40 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Das Team steht kurz davor, endlich das Rätsel um die USS Cyclops zu lösen. Das 500 Fuß lange Frachtschiff verschwand 1918 spurlos mit 309 Seeleuten an Bord und gilt als der dramatischste Verlust im Bermudadreieck.
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Abenteuer
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC