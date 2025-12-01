Der verfluchte FlugzeugträgerJetzt kostenlos streamen
Mysterium Bermudadreieck
Folge 2: Der verfluchte Flugzeugträger
40 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Das Team sucht nach einem A3-Skywarrior-Kampfflugzeug, das 1960 bei einem Unglück vor dem Flugzeugträger USS-Saratoga verloren ging. Die Umstände sind bis heute nicht genau geklärt und geben Anlass für Spekulationen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mysterium Bermudadreieck
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC