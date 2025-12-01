Mysterium Bermudadreieck
Folge 12: Die größten Mysterien
39 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Das Team enthüllt die größten Mysterien des Bermudadreiecks: Die rätselhaftesten verschwundenen Schiffe und Flugzeuge sowie die seltsamen und mächtigen Kräfte, die angeblich hinter dem tödlichen Geheimnis der Gegend stecken sollen.
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC