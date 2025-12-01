Die verlorenen GigantenJetzt kostenlos streamen
Mysterium Bermudadreieck
Folge 6: Die verlorenen Giganten
40 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Hat ein Tsunami im Bermuda-Dreieck zwei riesige Schiffe verschlungen, oder fielen sie den Nazi-U-Booten zum Opfer? Das Team richtet seine Aufmerksamkeit auf diesen berühmten Fall.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mysterium Bermudadreieck
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC