Nachbarschaftsstreit
Folge 1: Wenn der Zaun fehlt – und die Nerven reißen
47 Min. Folge vom 22.05.2025 Ab 6
In der ersten Folge geht es um eskalierte Nachbarschaftsstreitigkeiten: Ein Streit endet beinahe tödlich mit Schüssen auf zwei Frauen. In einem anderen Fall sorgt ein fehlender Zaun zwischen Kindergarten und Streuobstwiese für juristischen Ärger. Und in Graz führt eine verkaufte Grundstücksfläche zu Dauerstreit – vor allem wegen einer Wärmepumpe.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4