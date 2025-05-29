Nachbarschaftsstreit
Folge 2: Es stinkt zum Himmel
49 Min.
Folge vom 29.05.2025
Ab 6
Im Gemeindebau ist ein heftiger Streit unter Nachbarn ausgebrochen: Eine Anwohnerin in der höheren Etage soll angeblich Uringestank in die Wohnung darunter blasen. Wie ihr das gelingt, ist fraglich. Und das ist längst nicht alles worum gestritten wird.
Nachbarschaftsstreit
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4