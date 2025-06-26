Nachbarschaftsstreit
Folge 6: Kikeriki und Konflikte
48 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 6
Hahn Kiki sorgt in einer Nachbarschaft für Streit: Ein Anwalt fühlt sich durch das Krähen gestört und will den Hahn loswerden. Ein Schweinebauer in Winkel am Kirchberg fürchtet um die Zukunft seines Hofs, da nebenan eine Reihenhaussiedlung entstehen soll. In Klosterneuburg sorgt eine Temposchwelle für Aufregung: Einige Anwohner befürworten sie, andere haben sie heimlich entfernt.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4