Nachbarschaftsstreit

ATVStaffel 7Folge 6vom 26.06.2025
48 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 6

Hahn Kiki sorgt in einer Nachbarschaft für Streit: Ein Anwalt fühlt sich durch das Krähen gestört und will den Hahn loswerden. Ein Schweinebauer in Winkel am Kirchberg fürchtet um die Zukunft seines Hofs, da nebenan eine Reihenhaussiedlung entstehen soll. In Klosterneuburg sorgt eine Temposchwelle für Aufregung: Einige Anwohner befürworten sie, andere haben sie heimlich entfernt.

