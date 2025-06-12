Baggern bis der Nachbar weintJetzt kostenlos streamen
Nachbarschaftsstreit
Folge 4: Baggern bis der Nachbar weint
49 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 6
Ein Grundstücksbesitzer an der idyllischen Ysper entdeckt plötzlich schwere Baufahrzeuge auf seinem Land. In Breitenfurt regt sich Widerstand gegen ein geplantes Wohnbauprojekt mit über 300 Einheiten – die Anrainer fürchten um ihre Lebensqualität. Der skurrile Fall aus dem Gemeindebau mit dem angeblichen Uringeruch geht weiter: Erste Gutachten liegen nun vor. Und in Wien kämpft eine Frau um den Zugang zu ihrem Garten – trotz Balkontür fehlt das Gartentor, weil die Nachbarn blockieren.
