Lampe hin, Haus weg, Urteil daJetzt kostenlos streamen
Nachbarschaftsstreit
Folge 5: Lampe hin, Haus weg, Urteil da
51 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 6
Eine Wärmepumpe raubt einem Ehepaar den Schlaf – der Ehemann zerstört sogar eine Lampe aus Frust. In der Steiermark eskaliert ein Nachbarschaftsstreit so sehr, dass ein Haus abgerissen werden muss. In Wien sorgt ein Gartentor erneut für juristischen Zündstoff – das Gericht hat entschieden. ATV zeigt im Hauptabendprogramm wieder unglaubliche Nachbarschaftskonflikte.
Nachbarschaftsstreit
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4