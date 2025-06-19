Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nachbarschaftsstreit

Lampe hin, Haus weg, Urteil da

ATVStaffel 7Folge 5vom 19.06.2025
Lampe hin, Haus weg, Urteil da

Lampe hin, Haus weg, Urteil daJetzt kostenlos streamen

Nachbarschaftsstreit

Folge 5: Lampe hin, Haus weg, Urteil da

51 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 6

Eine Wärmepumpe raubt einem Ehepaar den Schlaf – der Ehemann zerstört sogar eine Lampe aus Frust. In der Steiermark eskaliert ein Nachbarschaftsstreit so sehr, dass ein Haus abgerissen werden muss. In Wien sorgt ein Gartentor erneut für juristischen Zündstoff – das Gericht hat entschieden. ATV zeigt im Hauptabendprogramm wieder unglaubliche Nachbarschaftskonflikte.

Nachbarschaftsstreit
ATV
