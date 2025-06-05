Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nachbarschaftsstreit

Von Brüdern, Bauern und Blockaden

Staffel 7Folge 3vom 05.06.2025
Folge 3: Von Brüdern, Bauern und Blockaden

Folge vom 05.06.2025

In Folge 3 geht es um alte Wege, neue Konflikte und Dauerlärm: Zwei Bauern streiten ums Wegerecht, ein Tiroler verliert wegen eines Nachbarschaftsstreits seinen Stall, und in Gerasdorf eskaliert der Glockenstreit – jetzt mit Anwältin.

