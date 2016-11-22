Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Naked Survival XXL

Episode 14

DMAXFolge vom 22.11.2016
Episode 14

Episode 14Jetzt kostenlos streamen

Naked Survival XXL

Folge vom 22.11.2016: Episode 14

45 Min.Folge vom 22.11.2016Ab 12

Im Swati-Tal macht sich Verzweiflung breit. Die Survival-Kandidaten sind ausgelaugt und frustriert. Darunter leidet auch die Gruppendynamik. Zwischen den Teilnehmern der Challenge kommt es wegen Nichtigkeiten immer wieder zum Streit. Das will sich Ryan nicht länger antun. Der Abenteurer bricht auf eigene Faust in die afrikanische Wildnis auf. Und Tawney kippt nach einem Schwindelanfall einfach um. Die alleinerziehende Mutter ist zu schwach, um weiterzukämpfen. So könnte es gepeinigt von Hunger und Hitze sehr bald auch dem Rest der Truppe ergehen.

Alle verfügbaren Folgen