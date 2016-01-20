Naked Survival XXL
Folge vom 20.01.2016: Episode 3
44 Min.Folge vom 20.01.2016Ab 12
Arbeitsteilung geht anders! Shane ist unzufrieden mit seinen weiblichen Kollegen. Aus seiner Sicht zeigen die Damen viel zu wenig Einsatz. Deshalb verlässt der Extremsportler die Gruppe und versucht von nun an auf eigene Faust zu überleben. Jeff und EJ machen sich unterdessen Hoffnungen auf eine reichhaltige Mahlzeit. Das Duo hat in der kolumbianischen Wildnis eine Schildkröte entdeckt. Doch das gepanzerte Abendessen auf vier Beinen ist wesentlich schlauer, als die Survival-Profis gedacht haben.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.