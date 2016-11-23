Naked Survival XXL
Folge vom 23.11.2016: Episode 15
44 Min.Folge vom 23.11.2016Ab 12
Die saftigen Früchte der Kapernsträucher sind reich an Vitamin C. Aber sie schmecken auch Tieren, die Krankheiten übertragen, wie Affen und Fledermäusen. Deshalb hätte Ryan auf diese Mahlzeit besser verzichten sollen. Oder wurden seine Magenkrämpfe von einem halb garen Waran ausgelöst, den er kürzlich verspeist hat? Die Ärzte schlagen Alarm. Der Gesundheitszustand des Survival-Kandidaten ist so besorgniserregend, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden muss. Bei Jake, Phaedra und Kim zeigen sich in der Wildnis plötzlich ähnliche Symptome.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.