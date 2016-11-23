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Naked Survival XXL

Episode 15

DMAXFolge vom 23.11.2016
Episode 15

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Naked Survival XXL

Folge vom 23.11.2016: Episode 15

44 Min.Folge vom 23.11.2016Ab 12

Die saftigen Früchte der Kapernsträucher sind reich an Vitamin C. Aber sie schmecken auch Tieren, die Krankheiten übertragen, wie Affen und Fledermäusen. Deshalb hätte Ryan auf diese Mahlzeit besser verzichten sollen. Oder wurden seine Magenkrämpfe von einem halb garen Waran ausgelöst, den er kürzlich verspeist hat? Die Ärzte schlagen Alarm. Der Gesundheitszustand des Survival-Kandidaten ist so besorgniserregend, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden muss. Bei Jake, Phaedra und Kim zeigen sich in der Wildnis plötzlich ähnliche Symptome.

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