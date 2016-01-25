Naked Survival XXL
Folge vom 25.01.2016: Episode 6
44 Min.Folge vom 25.01.2016Ab 12
Da waren’s nur noch neun! Jeff und EJ haben den Einzelgänger Shane in ihr Team aufgenommen. Dem Trio ist es gelungen am Piranha Lake einen Zitteraal zu erlegen. Die Survival-Profis sind nur noch sechs Kilometer vom Abholpunkt entfernt, doch Shane hat sich in den letzten drei Wochen völlig verausgabt: Er hat fünf Kilo Muskelmasse verloren, und sein Körper kann das Eiweiß, das er zu sich nimmt, nicht mehr in Energie umwandeln. Sein Gesundheitszustand ist kritisch, deshalb muss der Extremsportler aufgeben.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.